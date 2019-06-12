جوجل تطلق ميزة جديدة لخرائطها تعرف عليها

تستعد شركة جوجل لإضافة خاصية جديدة على خدمة "الخرائط" التي تقدمها، تكشف من خلالها سائق سيارة الأجرة "المحتال"، الذي يحاول اختيار طرق أطول لزيادة سعر الرحلة.

وسيرسل تطبيق خرائط جوجل تحذيرا لهاتفك عندما يسلك سائق سيارة الأجرة طريقا "مطولا" للوصول إلى الوجهة المطلوبة، بدلا من سلك الطريق الأقصر، وذلك لزيادة أجرة العداد.

ولن تساعد الخاصية على كشف السائقين المخادعين فقط، بل ستحذر أيضا الركاب عندما يسلك السائق طريقا "خاطئا" خلال الرحلة، مما قد يساهم في تقليل حوادث الخطف أو الاغتصاب.

وحصل موقع "إكس دي إيه ديفيلوبرز" على صور للخاصية الجديدة التي ستسمى "خاصية كُن بأمان"، والتي بإمكانك الدخول إليها من أسفل صفحة خرائط غوغل.

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كما ستسمح الخاصية للراكب بمشاركة سير الرحلة بشكل مباشر مع الأصدقاء، مما يزيد الأمان في الرحلة.

وتسعى جوجل لمساعدة الركاب على كشف الطرق الخاطئة التي يسلكها سائقو سيارة الأجرة أو أي سائق آخر، وذلك للتقليل من حالات النصب المادي أو حالات الخطف.

وقال الموقع إن الخاصية الجديدة يتم تجربتها في الهند حاليا، ومن المتوقع أن تبدأ جوجل بإضافتها في تحديثها الجديد، في حال نجاح التجارب الجارية.