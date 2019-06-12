في هذه الحالات.. إصابة زجاج السيارة الأمامي بالحجارة يفرض تغييره

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن إصابة الزجاج الأمامي بموديلات السيارات الحديثة، قد تُخل بوظيفة أنظمة المساعدة الحساسة.

وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن الأنظمة البصرية تعتمد على الكاميرات المثبتة أعلى الزجاج الأمامي لتحديد المسافة الفاصلة بين السيارات، وضبط السرعة بناء على ذلك. وتكمن المشكلة في أن الحجارة التي تصيب الزجاج قد تتسبب في تشوش الصورة في بعض الأحيان، فالإصابات الحساسة للزجاج الأمامي قد تؤثر على مستشعرات أنظمة المساعدة بصورة قد تمنعها من التعرف على مخاطر معينة.

ورغم أنه يمكن إصلاح بعض الإصابات "بالإصلاح الذكي" (Smart Repair)، إلا أنه يُشترط أن يكون ذلك بعيداً عن مجال رؤية قائد السيارة، وأن يكون الضرر صغيراً ولا يتجاوز حجم قطعة نقود معدنية، وألا يشكل أي تشققات، وأن يبتعد 10 سنتيمترات على الأقل عن حافة الزجاج. ويرجع تقرير إمكانية إصلاح الضرر من عدمه للمتخصصين.

كما شددت الهيئة على ضرورة استبدال الزجاج الأمامي أيضاً بعد التعرض للخدوش أوالشقوق الكبيرة، تفادياً لزيادة حجمها.