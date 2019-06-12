شكرا لقرائتكم رسالة "رائعة" من كيم لترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن – أ ب، أ ف ب - | منذ ساعة في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 18:32

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه تلقى رسالة جديدة "رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.



وقال: "تلقيت رسالة رائعة من كيم جونغ أون". وأضاف أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي، على رغم عدم إحراز تقدّم ملموس في المفاوضات معه. وتابع: "وفى بوعده لي، وهذا مهم جداً. لا اختبارات نووية ولا اختبارات كبيرة لصواريخ، والرهائن يعودون".

وكرّر ترامب أن كوريا الشمالية تتمتع بـ "قدرات هائلة"، لافتاً الى أن "كيم يدرك ذلك أكثر من أي شخص".

Advertisements

والتقى ترامب كيم مرتين، في سنغافورة عام 2018 وفيتنام عام 2019، ولا يستبعد عقد قمة ثالثة معه.

الى ذلك، أرسل الزعيم الكوري الشمالي زهوراً ورسالة تعزية، بعد وفاة لي هي هو، أرملة الرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ، الذي عقد قمة تاريخية مع كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، عام 2000.

وسافر مسؤولون كوريون جنوبيون إلى بلدة بانمونجوم الحدودية، لتلقي إكليل الزهور والرسالة من شقيقة كيم الثالث، كيم يو جونغ، وهي قيادية في حزب العمال الشيوعي الحاكم في الدولة الستالينية، دعت الكوريتين إلى تكريم إرث لي بمزيد من التعاون.