شكرا لقرائتكم "قسد" تفكك خليفة لـ"داعش" شرق سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 18:33

أعلنت قوات سورية الديموقراطية (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بزعامة واشنطن، تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي تنشط شرق سورية.



ووفقا لبيان "قسد" نشرته على موقعها الرسمي، "تمكنت اليوم الأربعاء قواتنا من اعتقال خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضم 4 إرهابيين خلال عملية تمشيط نفذتها في ريف مدينة دير الزور (شرق سورية)". ووفقا لبيان "قسد" نشرته على موقعها الرسمي، "تمكنت اليوم الأربعاء قواتنا من اعتقال خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضم 4 إرهابيين خلال عملية تمشيط نفذتها في ريف مدينة دير الزور (شرق سورية)". وأضاف البيان: "عُثر على كميات من الأسلحة والمتفجرات كانت في حوزتهم، وهي عبارة عن مدفع هاون وأحزمة ناسفة وألغام وعبوات متفجرة وقواذف أر بي جي وأسلحة كلاشنكوف مع ذخيرتها". ولفت اإلى أنه "بعد التحقيق مع الخلية؛ تبين أنها مسؤولة عن أعمال تخريب وترهيب شهدتها المنطقة".



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