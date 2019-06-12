شكرا لقرائتكم الخارجية الفلسطينية: نقف مع السعودية ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - "الحياة" | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 20:33

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.



وجددت الوزارة في بيان اليوم (الأربعاء) تضامن دولة فلسطين مع المملكة العربية السعودية في الوقوف ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.