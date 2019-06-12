شكرا لقرائتكم وزراء الداخلية العرب يدينون استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - ""الحياة | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 19:38

استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.



ودان المجلس في بيان صادر عن الأمانة العامة بمقرها في تونس اليوم (الاربعاء)، هذا العمل "الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا الميليشيات الحوثية العدوانية والخبيثة في سعيها لترويع الآمنين؛ ويتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية ويعد جريمة حرب".

وأكد مجلس وزراء الداخلية العرب تضامنه التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية ، مقدراً عالياً سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.