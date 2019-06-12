شكرا لقرائتكم جمهورية القمر: استهداف مطار أبها استهتار وتلاعب بالأمن والسلام الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موروني - "الحياة" | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 19:28

دانت جمهورية القمر المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم (الأربعاء) من الحوثيين، ما أدى إلى إصابة 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال.



وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر المتحدة في بيان لها: "تعتبر جمهورية القمر المتحدة حكومة وشعبًا هذه الأعمال الإجرامية المتكررة - لاسيما في الوقت الذي يتم استهداف سلامة المسافرين-؛ ما هي إلا مجرد استهتار وتلاعب بالاتفاقيات المعنية بالأمن والسلام الدوليين، مما يستدعي ويتطلب إلى التعامل بجدية وحزم نحو منع ازدياد مثل هذه الأعمال الإرهابية المنفلتة".