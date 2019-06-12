رئيس الحكومة اللبنانية يتضامن مع المملكة العربية السعودية

وقال الحريري في بيان صدر عن مكتبه إن: "هذا الإعتداء الصارخ على المنشآت المدنية الحيوية السعودية يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق".

وأضاف:

"إننا إذ نستنكر بشدّة هذا الاعتداء الجديد، نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة، قيادة وشعباً، في التصدي لمثل هذه الإعتداءات ومنعها من تحقيق أهدافها المبيتة".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قصف مطار أبها الدولي الواقع في قطاع عسير جنوب غربي السعودية أسفر عن إصابة 26 مدنيا من مختلف الجنسيات، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".