اخبار الخليج

رئيس الحكومة اللبنانية يتضامن مع المملكة العربية السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقال الحريري في بيان صدر عن مكتبه إن: "هذا الإعتداء الصارخ على المنشآت المدنية الحيوية يؤكد استمرار المحاولات الخبيثة لاستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق".

وأضاف:

"إننا إذ نستنكر بشدّة هذا الاعتداء الجديد، نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة، قيادة وشعباً، في التصدي لمثل هذه الإعتداءات ومنعها من تحقيق أهدافها المبيتة".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قصف مطار أبها الدولي الواقع في قطاع عسير جنوب غربي السعودية أسفر عن إصابة 26 مدنيا من مختلف الجنسيات، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة اللبنانية يتضامن مع المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا