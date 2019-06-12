البرهان يؤكد حرص الخرطوم على تعزيز علاقاتها التاريخية مع إريتريا

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان للمجلس العسكري "استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي صباح اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع إبراهيم إدريس سفير جمهورية إريتريا بالخرطوم". وأضاف البيان "أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي حرص السودان علي تعزيز علاقاته مع إريتريا التي وصفها بالتاريخية"، وأعرب عن "شكره وتقديره علي الاهتمام الصادق الذي توليه دولة إريتريا لقضايا السودان". ونقل السفير الإريتري دعوة رئيس بلاده أسياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي "لزيارة إريتريا في القريب العاجل" وفقا للبيان.

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