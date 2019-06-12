الإمارات وألمانيا تشددان على مكافحة "الإرهاب"

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أبوظبي: أكّدت الإمارات العربية المتحدة وألمانيا الاربعاء التزامهما المشترك مكافحة "التطرف والإرهاب" على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في بيان مشترك إثر زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لبرلين.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية الاماراتية أن الجانبين أكّدا "التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يرى الجانبان أن الإرهاب والتطرف العنيف يهددان النظام الدولي".
واتفق الجانبان على "حشد الجهود بشأن قضايا مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات والمعلومات حول مكافحة الإرهاب، وتعزيز التدريب الفردي وبناء القدرات في هذا الصدد".
كما رحب الجانبان "بالعديد من الشراكات والتعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن".
وتقيم الامارات علاقات وطيدة مع ألمانيا وخصوصا في مجال التسليح.
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