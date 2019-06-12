دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي HUAWEI Y9 Prime 2019: هاتف ذكي غني بالمزايا القوية

أطلقت شركة هواوي مؤخرا هاتفها الذكي الجديد HUAWEI Y9 Prime 2019 فقدمت فيه ابتكارات مذهلة بسعر مناسب لا يثقل على ميزانيتك. فهذا الجهاز يتضمن شاشة عرض كاملة مطلقة جديدة تماماً ذات إطار نحيف جداً، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الفريدة والرائعة حقاً.

© alqiyady HUAWEI Y9 Prime 2019: هاتف ذكي غني بالمزايا القوية

شاشة العرض الكاملة المطلقة الجديدة كلياً من هواوي

من أهم الأجزاء التي يهتم بها المستخدمون في الهاتف الذكي الحديث شاشته، وعندما تمتلك الهاتف الذكيHUAWEI Y9 Prime 2019، سيصبح لديك الكثير منها. فشاشته واسعة بمقاس 6.59 بوصة وهي من شاشات العرض الكاملة المطلقة الجديدة التي تختفي فيها أي ثلم أو منزلقات لتقدم تجربة مشاهدة سلسة وممتدة دون أي معوقات. وهكذا تحصل على مساحة من الشاشة دون انقطاع بدقة الوضوح الكامل المعزز FHD+ وبدقة تبلغ 2340 × 1080 بكسلاً.

وراعت هواوي في تصميم هذه الشاشة إمكانية استخدامها لفترات طويلة، فجعلتها مزودة بحماية للعين من الأشعة الزرقاء وفق المعايير المعتمدة من منظمة TÜV Rheinland، وهي ميزة تعمل على تصفية أشعة الضوء الأزرق الضارة وتعدّل درجة حرارة الألوان كي تحمي العين من الإجهاد عند النظر للشاشة لمدة طويلة.

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ودمجت هواوي هذه الشاشة المذهلة في تصميم الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime ذو القوس ثلاثي الأبعاد، والذي يتسم بمظهر شبيه بالزجاج دون أن يعني ذلك تراجعاً على مستوى المتانة. وينقسم هذا التصميم إلى ثلاثة أجزاء، فيضم الثلث العلوي الكاميرا الثلاثية، ومستشعر بصمة الإصبع، أما الثلثين السفليين فيتمتعان بمظهر بسيط وأنيق مع درجة لونية أدكن.

كاميرا أمامية منبثقة

كي تتمكن هواوي من تقديم هذه الشاشة الواسعة ذات الإطار النحيف في الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 أزالت الحواف الثخينة حول الشاشة وثلمة الكاميرا والمستشعرات الأخرى من سطحها، وهنا يطرح السؤال البديهي: أين ذهبت الكاميرا الأمامية والمستشعرات الأخرى. الواقع أن هواوي نقلت الكاميرا الأمامية إلى الجزء العلوي من الهاتف وأصبحت تظهر تلقائياً عند الحاجة فحسب. وبهذا تختفي الكاميرا عن الأنظار عندما لا تستخدمها وتنتفي الحاجة للثلمة المخصصة لها في الشاشة.

لكن لا تظنن أن هذه الكاميرا أقل جودة وقوة لأنها تظهر وتختفي، بل ستجدها مزودة بعدسة قوية بدقة 16 ميجابكسل وهي مدعمة بقدرات الذكاء الاصطناعي القوية من هواوي والتي تستطيع التعرف على ما يصل إلى ثمانية أنواع من المشاهد والأشياء بدقة عالية. ويقدم الجهاز أيضًا مزايا الإضاءة ثلاثية الأبعاد للصور الشخصية وقدرات التغلب على الإضاءة الخلفية بدعم من الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدم التقاط صور سيلفي مذهلة.

كاميرا ثلاثية قوية

يجد المستخدم في الجانب الخلفي من الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 كاميرا ثلاثية مكونة من ثلاث كاميرات: 16 ميجابكسل+8 ميجابكسل+2 ميجابكسل، وبهذا تتمكن من التقاط أدق التفاصيل لكل مشهد بنقاء عال وتباين ممتاز وجودة مدهشة.

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الكاميرا بدقة 16 ميجابكسل مزودة بفتحة عدسة واسعة من قياس F/1.8 ما يمكنها من التقاط إضاءة أعلى فتنتج صورًا مشرقة غنية بالألوان، وتساعدها الكاميرا بدقة 2 ميجابكسل في توليد العمق لتتيح للمستخدم تطبيق مؤثرات حقل الصورة. وتتمتع الكاميرا بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية واسع بزاوية 120 درجة لالتقاط الصور بزاوية تصوير عريضة، والتي تبدو رائعة أكثر عند عرضها على شاشة هذا الجهاز بفضل امتدادها الواسع. وتمتاز الكاميرا أيضاً بإمكانية التصوير في الوضع الليلي مع تثبيت الصورة الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهذا مفيد للتصوير الفوتوغرافي والتقاط الفيديو في حالات الإضاءة الخافتة، بالإضافة إلى تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً بسرعة 480 إطاراً في الثانية.

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قلب قوي الأداء

الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 مزود ببطارية قوية جداً تبلغ قدرتها 4000 مللي أمبير ساعي، فضلاً عن أن استهلاك طاقتها خاضع لإدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي ما يضمن تحقيق كفاءة عالية. ويعمل الهاتف بالاعتماد على المعالج كيرين 710 الذي يشغل نظام أندرويد 9.0 مع نظام EMUI 9.0، ويدعم ذلك ذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت مع سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت.

ويقدم الجهاز الجديد قدرات أفضل في مجال تشغيل الألعاب أيضاً، إذ يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد سيناريوهات الألعاب ومطابقتها مع مؤثرات حسية واقعية*.

*يتطلب ذلك ترقية البرنامج من خلال HOTA لتمكين هذه الميزة على PUBG Mobile خارج الصين.

هل وجدت الجهاز جذاباً وتريد شراءه؟ يبلغ سعر الهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 949 درهماً ويتوفر بثلاثة ألوان: أسود منتصف الليل، الأزرق الياقوتي، الأخضر الزمردي. المزيد:

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