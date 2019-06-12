شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا تأمر باحتجاز وزير النقل السابق بشأن مزاعم فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن المحكمة العليا أمرت اليوم الأربعاء باحتجاز وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان بشأن مزاعم فساد. وزعلان هو ثاني سياسي كبير تأمر المحكمة باحتجازه بعد أن أمرت في وقت سابق اليوم باحتجاز رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بسبب مزاعم فساد.

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