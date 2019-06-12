شكرا لقرائتكم خبر عن بيان "إمارتى ألمانى" يؤكد: "لا حل عسكرى للصراع الدائر فى ليبيا وسوريا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كل من دولتى الإمارات وألمانيا، عن أنه لا حل عسكرى للصراع الدائر فى ليبيا وسوريا، جاء ذلك وفق ما بثتة قناة "سكاى نيوز"، عربية فى شريط الأخبار العاجلة.
وأكدت "سكاى نيوز"، عن أن هناك بيان مشترك إماراتى ألمانى، أكد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، والالتزام بزيادة نطاق الحوار والمشاورات السياسية.
وتضمن البيان المشترك، الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى الالتزام المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب.
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