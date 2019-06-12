شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين استهداف مليشيا الحوثى صالة القدوم بمطار أبها الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان اليمن بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء باستهداف صالة القدوم بمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية مما أسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.
وقالت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن استمرار هذه الجماعة باستهداف المنشآت المدنية ومن خلفها ايران التي تمدها بالأسلحة يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الجماعة المتطرفة والدرجة التي وصل إليها النفوذ الايراني عليها.
وأضاف البيان "أن هذا العمل الإرهابي يمثل تحدياً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه المليشيا لا تريد السلام وليس لديها استعداد للاستجابة لمتطلباته.
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا والقوى الداعمة لها.
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