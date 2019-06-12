شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: استهداف مطار أبها جنوب السعودية نُفذ بإشراف خبراء إيرانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء من خطورة المشروع الإيراني في اليمن ومساعيه لتحويل الأراضي اليمنية إلى ساحة لتنفيذ أجندة إيران التخريبية، ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وممرات التجارة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الدوليين.

واعتبر الإرياني - في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - استهداف ‎ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران لمطار أبها المدني جنوب السعودية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم يمنيون تصعيدا خطيرا، وقال إنه يشير إلى مستوى الدعم الإيراني للمليشيا الحوثية، واتخاذها كأداة لتنفيذ أجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليها.

Advertisements

وأكد الإرياني أن الهجوم الصاروخي على مطار أبها تم تنفيذه بإشراف خبراء إيرانيين.

‏

وأضاف الإرياني أن الاستهداف الإرهابي لمطار أبها بصاروخ كروز يؤكد استمرار نظام طهران في تزويد الميليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية والأسلحة النوعية، و انتهاجها سياسة تصعيد الصراع بالمنطقة في تحدّ سافر لدعوات وجهود التهدئة دون اكتراث للمخاطر المترتبة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

ودعا وزير الإعلام اليمني إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي وإدراك خطورة مساعي نظام ‎إيران وأدواته المتمثلة في الميليشيا الحوثية.