مسؤول أمريكي يبحث في بيروت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

بحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، بالعاصمة بيروت، ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل.

وقال بيان لمكتب بري الإعلامي، الأربعاء، إن "الموضوع وصل إلى دقائقه ودقته في الحفاظ على كامل الحقوق اللبنانية".

من جهة أخرى، التقى ساترفيلد، رئيس الوزراء سعد الحريري، وجرى خلال الاجتماع عرض مسار المهمة التي يقوم بها الأول حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأبلغ ساترفيلد وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني، أن إدارة بلاده "تشجّع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط في لبنان" بحسب بيان للوزارة.

وكان مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية غدي خوري، التقى المسؤول الأمريكي واطّلع منه على آخر التطورات في شأن ملف ترسيم الحدود.

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يذكر أن ساترفيلد، وصل بيروت الثلاثاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، ضمن جولة له في المنطقة.

وذكرت تقارير صحفية أن ساترفيلد نقل ردًا إسرائيليًا بشأن طرح بيروت للمحادثات التي ستجري بين الجانبين تحت علم الأمم المتحدة في مقر اليونيفل بالناقورة جنوبي لبنان.ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9.

وتلك المنطقة غنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ورفض لبنان مقترحا أمريكيا في 2012 يقوم على منح 360 كم مربعا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.

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