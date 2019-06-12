مصدر بالمجلس العسكري السوداني للأناضول: إحباط "محاولة انقلابية‎"

الخرطوم / الخليج 365

قال مصدر بالمجلس العسكري السوداني، الأربعاء، إنه تم إحباط "محاولة انقلابية شارك فيها أكثر من 70 ضابطا بالخدمة وعلى المعاش، يحملون رتبة لواء وعميد وعقيد".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه.

وحتى الساعة 16.20 تغ، لم تصدر أي إفادة رسمية من المجلس بخصوص ما ذكره المصدر، كما لم يتسن التأكد مما ذكره من مصدر مستقل.

وقال المصدر للأناضول، إن "المحاولة الانقلابية التي تم إحباطها وقعت السبت الماضي".

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وأضاف: "المجموعة الانقلابية تضم عددا صغيرا من الضباط الإسلاميين"، دون مزيد من التوضيح حول هذا الأمر.

وتابع: "3 ضباط على المعاش شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة فروا إلى جهة غير معلومة، وجار البحث عنهم للتحقيق معهم".

وزاد: "المحاولة الانقلابية لم تجد الدعم والمساندة من الحاميات العسكرية في ولايات البلاد المختلفة"، دون أن يشير الى حجمها أو طريقتها التي كانت مرسومة وكيف تم كشفها وإفشالها وفق قوله.

وأوضح المصدر أنه "جرى اعتقال 4 ضباط في الخدمة من الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية وهم موجودون حاليا داخل مقر القيادة العامة للجيش (بالخرطوم)"، دون توضيح مصير بقية المتورطين في "المحاولة الانقلابية" التي تحدث عنها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.