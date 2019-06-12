مصر.. توقيف 7 طلاب بالثانوية متهمين بتسريب امتحان عبر واتس آب

القاهرة / الخليج 365

أوقفت السلطات المصرية، الأربعاء، 7 طلاب بشهادة الثانوية العامة، عقب اتهامهم بتسريب أحد الامتحانات عبر تطبيق "واتس آب".

ووفق ما نقلته بوابة أخبار اليوم المملوكة للدولة، فقد تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 7 طلاب قاموا بتسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتداوله عبر تطبيق "واتس اب" لطلاب الثانوية العامة.

وحسب البوابة، رصدت لجان المتابعة التابعة لوزارة الداخلية اضطلاع عدد من طلاب المدارس بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والمنوفية (دلتا النيل/ شمال) وسوهاج وأسيوط (جنوب)، في نشر عدد من كراسات الأسئلة والإجابات الخاصة بامتحان مادة اللغة الإنجليزية ونشرها عبر تطبيق الواتس آب بالهواتف المحمولة الخاصة بهم.

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وتابعت: "تم التعامل فنيا مع الصفحات المتداولة وتحديد القائمين عليها وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط 7 طلاب داخل مقار اللجان وبحوزتهم الهواتف المستخدمة في نشر الأسئلة والإجابات، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه الواقعة".

ويجرم القانون المصري، الغش في الامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه حوالي (1200 دولار) ولا تتجاوز 50 ألف جنيه حوالي (3000 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.

وتعد شهادة الثانوية العامة، شهادة مفصلية في مصر للتحول للتعليم الجامعي، وأدت تسريبات في سنوات سابقة لإلغاء امتحانات وإعادتها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة مطلع هذا الأسبوع، وتستمر حتى أوائل شهر يوليو/ تموز المقبل، ويحق لـ 659 ألفا و253 طالبا وطالبة خوضها في 1817 مدرسة على مستوى البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.