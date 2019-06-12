الجزائر.. احتجاز رئيس الحكومة السابق #أحمد_أويحيى على خلفية تهم بالفساد

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا أمرت باحتجاز رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في إطار تحقيق بشأن الفساد. وقد أعلن التلفزيون الجزائري في وقت لاحق اليوم إن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مثل أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء في إطار تحقيقات بتهم الكسب غير المشروع مع عدد من كبار الشخصيات منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

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