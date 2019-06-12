أمريكا تدين استهداف #مليشيا_الحوثي لـ #مطار_أبها

صحيفة الخليج الالكترونية أدانت الولايات المتحدة بأشدّ العبارات الممكنة استهداف الحوثين لمطار أبها الدولي ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة تماثلت جميعها للشفاء. وقالت السفارة الأمريكية لدى المملكة في بيان لها : نيابة عن السفير جون أبي زيد وجميع منسوبي البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها واستهداف المدنيين الأبرياء، ونعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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