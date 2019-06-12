التحالف ينقضّ على تجمعات لـ #مليشيا_الحوثي بـ #كتاف.. وسقوط قتلى وجرحى

صحيفة الخليج الالكترونية شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد. وأفاد موقع “سبتمبر نت” أن الغارات استهدفت تجمعات الميليشيا الانقلابية، خلف تبة الفهد قرب مركز مديرية كتاف. Advertisements وأوضح أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية. وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت مساء أمس عددًا من الآليات القتالية التابعة للميليشيا، شمال شرق مديرية كتاف؛ ما أدى إلى تدميرها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

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