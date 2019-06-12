الحج: اعتماد أسعار روضات #أطفال_الحجاج

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صحيفة الخليج الالكترونية
تواصل وزارة الحج والعمرة في استقبال طلبات شركات ومؤسسات حجاج الداخل، الراغبة في المشاركة ببرنامج الحضانات والروضات الموسمية لأطفال الحجاج خلال موسم حج هذا العام.
وبينت الإدارة العامة لحجاج الداخل بالوزارة، أن تقديم الخدمة سوف يكون بمستويين الأول للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بسعر 3000 ريال، والمستوى الثاني للأطفال العاديين بسعر 2500 ريال، على أن تلتزم الشركة بنقل الأطفال المسجلين ذهاباً وإياباً ولا يشمل ذلك النقل الجوي، مع التأكيد على ضرورة تعاون الشركة في تلبية رغبة الحجاج المسجلين لأطفالهم في حالة استعداد ولي الأمر دفع قيمة مقعد الطيران.
وأكدت الوزارة أن مجرد مشاركة الشركة في البرنامج، تمكنها من الحصول على كامل الدرجة المخصصة للمعيار في التقييم، ولا يلزم تحقيق التسجيل الفعلي للأطفال في البرنامج من خلال الشركة.
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