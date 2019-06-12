صحيفة الخليج الالكترونية أكّد المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن التحالف العربي لدعم الشرعية لم ينفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ الحديدة. وفنّد المنصور مزاعم الحوثيين حول استهداف التحالف لأهداف مدنية في هذه المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #تقييم_الحوادث: #التحالف لم ينفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ ‫الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.