شكرا لقرائتكم الرئيس الفلسطيني: ندين بحزم استهداف مطار أبها ومن يقف خلفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - "الحياة" | منذ ساعة في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 18:58

دان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم (الأربعاء)، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح ، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي والخطير ضد المملكة.



وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية

وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، مطالبًا الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

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