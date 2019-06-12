شكرا لقرائتكم الإمارات: استهداف مطار أبها دليل جديد على التوجهات الحوثية الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 18:11

دانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.



واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإجرامي، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها جميع الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.