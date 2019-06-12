شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان العربي يدعو لملاحقة قادة الحوثيين ومموليهم وداعميهم دولاً أو جماعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 18:11

عدّ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران جريمة حرب، مستنكرًا بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي .



ودان السلمي في بيان له اليوم (الأربعاء) هذا العمل الإرهابي الجبان، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كما طالب بملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً أكانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام إيران بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قبلها .

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء للمصابين.