شكرا لقرائتكم الكويت: الاعتداء على المملكة تصعيد خطر وتقويض لجهود "الحل السياسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 17:29

دانت الكويت بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.



وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم (الأربعاء)، أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وأكدت وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.