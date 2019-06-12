شكرا لقرائتكم دمشق تتحدث عن التصدي لـ "صواريخ" إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دمشق - أ ف ب | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 18:37

أعلنت دمشق فجر الأربعاء أن دفاعاتها الجوية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي" وأسقطت "عددا من الصواريخ" في جنوب سورية.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا): "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها"، مضيفة أن الهجوم وقع على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان". وأشارت الوكالة إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية".

وأضافت أن "العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش".

ولا تعلن دمشق عادة عن المواقع التي تستهدفها إسرائيل. لكن منذ بدء النزاع في سورية عام 2011 قامت الدولة العبرية باستهداف مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

Advertisements

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان، من جهته، أن الصواريخ استهدفت موقعين تابعين لحزب الله اللبناني، دون ان توقع ضحايا.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "المواقع التي قصفت كان يتواجد فيها حزب الله اللبناني". وأضاف المرصد أن الصواريخ أصابت تل الحارة الاستراتيجي الواقع في محافظة درعا الجنوبية حيث نصب حزب الله رادارات ولديه نظام بطاريات دفاع جوي، وفق المرصد.

كما استهدف القصف ثكنات للمقاتلين اللبنانيين في بلدة القنيطرة المهجورة على الجانب الخاضع لسيطرة الدولة السورية في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين في الجولان.

ومدينة القنيطرة في حال من الخراب إلى حد كبير منذ أكثر من أربعة عقود بعد أن تم تدميرها من قبل القوات الإسرائيلية قبل انسحابها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1974.

وقصفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة مرارا مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني في سورية.