شكرا لقرائتكم الأردن عن الهجوم على مطار أبها: أمننا وأمن السعودية واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 17:28

دان الاردن اليوم (الأربعاء)، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من ميليشيات الحوثي، وأدى الى إصابة 26 شخصا.



وشدد وزارة الخارجية الاردنية في بيان نشرته الوكالة الرسمية (بترا)، على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو استهداف لأمن المنطقة، وأن المملكة تساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكدت على أن أمن السعودية وأمن الأردن واحد، كما شدد البيان على تضامن الأردن الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وثقته بقدرتهم على حماية أمنهم واستقرارهم، معبرا عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.