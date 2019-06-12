مصر عن استهداف مطار أبها: خرق صارخ للقوانين والأعراف الدولية

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ ساعتين في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 17:26

دانت جمهورية مصر العربية بشدة، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مطار أبها الدولي بمقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة منهم أطفال ونساء.



وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف لأراضي المملكة . وأعربت مصر فى البيان عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مُؤكدة أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة. ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي للعمل على التصدي للأعمال الإرهابية كافة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.



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