شكرا لقرائتكم البحرين بعد استهداف مطار أبها: ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 15:13

دانت البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، من بينهم أطفال ونساء، في عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم (الأربعاء)، عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، مؤكدة وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب، وأن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية، على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات الإرهابية المتكررة.