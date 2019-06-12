شكرا لقرائتكم "التحالف": عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 12 يونيو 2019 - اخر تحديث في 12 يونيو 2019 / 19:32

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الأربعاء)، عن سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي، ما أدى إلى إصابة 26 مسافراً ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء وطفلين، تم نقل ثمانية منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، إضافة إلى أضرار مادية في صالة المطار.



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وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ، أنه عند الساعة 02:21 من صباح اليوم سقط مقذوف معادٍ (حوثي) في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف - حتى إعداد هذا البيان - أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين، ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية، وهندية، وسعودية) وطفلين سعوديين، وتم نقل ثمان حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها في الموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية في صالة المطار.

وبيّن العقيد المالكي، أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه في الهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ "كروز" - على حد زعمها -، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تُعنى في حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضاً حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارين 2216 و2231.

واختتم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.