التلفزيون الجزائري: وزير النقل السابق يمثل أمام المحكمة العليا

ويأتي مثوله بعد فترة قصيرة من بدء استجواب رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، أمام قاض من المحكمة ذاتها. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

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وفي السياق نفسه، تحضر أحزاب المعارضة الجزائرية لاجتماع شامل يضمها إلى جانب الشخصيات السياسية للبت في دعوة أطلقها الرئيس المؤقت للبلاد، عبد القادر بن صالح، للحوار لحل الأزمة السياسية مع استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيله وكافة رموز حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعلمت "سبوتنيك" من مصادر من داخل لقاء فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب (تكتل لأحزاب المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية)، والذي انعقد أمس بالجزائر العاصمة، أن المعارضة تتجه نحو عقد ندوة وطنية جامعة يحضرها، بالإضافة إلى الأحزاب المعارضة، شخصيات وطنية وتاريخية.

وعن قائمة الحضور وتداول أسماء أيقونة الثورة التحريرية جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية الأسبق طالب الإبراهيمي، أكد المصدر أن الاتصالات "ستشمل معظم الفاعلين في الساحة السياسية، ليبقى التحدي الأساسي هو لم شمل الأحزاب التي شهدت حروبا إعلامية كبيرة، عجلت في تفتيت الكتلات السابقة".

وأجلت فاعليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب الإعلان عن موقفها الجماعي من دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لجولة حوار ثانية.