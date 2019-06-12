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ويأتي مثوله بعد فترة قصيرة من بدء استجواب رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، أمام قاض من المحكمة ذاتها. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
© REUTERS / Ramzi Boudina
وعلمت "سبوتنيك" من مصادر من داخل لقاء فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب (تكتل لأحزاب المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية)، والذي انعقد أمس بالجزائر العاصمة، أن المعارضة تتجه نحو عقد ندوة وطنية جامعة يحضرها، بالإضافة إلى الأحزاب المعارضة، شخصيات وطنية وتاريخية.
وعن قائمة الحضور وتداول أسماء أيقونة الثورة التحريرية جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية الأسبق طالب الإبراهيمي، أكد المصدر أن الاتصالات "ستشمل معظم الفاعلين في الساحة السياسية، ليبقى التحدي الأساسي هو لم شمل الأحزاب التي شهدت حروبا إعلامية كبيرة، عجلت في تفتيت الكتلات السابقة".
وأجلت فاعليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب الإعلان عن موقفها الجماعي من دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لجولة حوار ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الجزائري: وزير النقل السابق يمثل أمام المحكمة العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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