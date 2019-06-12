تأشيرة إلكترونية فورية لزوار "موسم جدة" من خارج السعودية

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الرياض: أعلنت اللجنة المنظمة لموسم جدة عن إطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية الفورية، والتي ستصدر في غضون ثلاث دقائق فقط وتستهدف بشكلٍ خاص زوار موسم جدة.

ويأتي ذلك بعد نجاح التجربة السعودية في إصدار تأشيرات سياحية إلكترونية موقتة في فعاليات ومهرجانات سابقة مثل "العلا" و"فورميلا إي" التي أقيمت في الدرعية شمال غربي الرياض ديسمبر الماضي.

ويأتي إقرار التأشيرة السياحية الإلكترونية التي توصف بكونها استثنائية في مسعى الى تعزيز تدفق السياح والزوار إلى عروس البحر الأحمر، والدفع لإنجاح موسم جدة الذي يعد الأول من نوعه.

وأوضح المشرف العام على موسم جدة رائد أبوزنادة أن هذه المبادرة النوعية ستسهم بشكل كبير في إنعاش القطاع السياحي الوطني بشكل عام، وستدعم موسم جدة بشكل خاص.

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وأضاف أن "هذه المبادرة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع السياحة، وحرصها على مواكبة متطلبات التنمية الجديدة، حيث تعد السياحة اليوم محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، وعنصراً مهماً في التنويع الاقتصادي الذي تتطلع المملكة لتحقيقه".

وقال "تم ربط إصدار التأشيرة بشراء تذاكر لأي من المناسبات والفعاليات التي يقدمها الموسم. حيث يضمن شراء تذكرة الدخول للسائح الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بشكل فوري وفي غضون ثلاث دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة شارك https://www.sharek.sa/، واتباع الإرشادات البسيطة، لتصدر على التأشيرة فوراً".

وتشمل فعاليات "موسم جدة" حفلات موسيقية تضم نجوم الوطن العربي وفرقا غنائية كورية ومهرجان MTV الموسيقي وميوزك هول، وسيضم المزاد العالمي "كرستيز"، والمسرحية الدرامية (فيفالدينو) التي تحكي آلام وآمال الموسيقي أنتونيو فيفالدي، و"سيرك 1903".

وإضافة إلى ذلك؛ تقام مغامرات وبطولات رياضية وبحرية مثل بطولة "سووب فري ستايل" العالمية، وعروض كوميدية وترفيهية مثل الكرنفال الإسباني "لاس فالاس"، وعروض مخصصة للأطفال، وتجربة المذاق التي ستوفر مطاعم من مختلف المطابخ العالمية والمطاعم العائمة على البحر الأحمر.

ويستهدف "موسم جدة" مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد، وذلك في مساعٍ لدعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز مكانة مدينة جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، وتسليط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.

