أمير الكويت يؤكد وقوف بلاده مع السعودية

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الكويت: بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عبّر فيها عن استنكار الكويت الشديد لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأعرب أمير الكويت عن إدانة بلاده "لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد والذي يتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية"، مؤكداً وقوف دولة الكويت مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها.

وجدد الشيخ صباح الأحمد موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية إلى الملك سلمان ضمنها استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي. وبعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

