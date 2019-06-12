إدانات واسعة للهجوم على مطار أبها

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الرياض: توالت ردود الفعل المنددة بالهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب السعودية، ما أسفر عن إصابة 26 مدنياً.

وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي واستنكرت، واعتبرته «دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة».

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات. وأعربت الوزارة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت مصر بأشد العبارات، استهداف مطار أبها مؤكدة وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية، وأعربت عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين. وأكد البيان أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، كما دعا المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الاستهداف الحوثي لمطار أبها يعد تصعيدا خطيرا تم بسلاح إيراني.

وقال الوزير البحريني في تغريدة له على تويتر، إن "استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء"، داعياً إلى اتخاذ "موقف دولي واضح و صارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له".

وأدانت وزارة خارجية البحرين بشدة "العمل الإرهابي الذي قامت به جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، باستهداف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال ونساء"، ووصفت الاعتداء بأنه "عمل إجرامي جبان آخر يستهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية".

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وقالت الوزارة في بيان "إذ تعرب وزارة الخارجية عن خالص تمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، فإنها تؤكد على وقوف مملكة البحرين التام وتضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها التام في كل مساعيها وجهودها الرامية للقضاء على العنف والإرهاب واستتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ووقف دعمها لهذه العمليات المتكررة.

وأدانت الكويت بشدة الاعتداء الذي تعرض له مطار أبها. وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن "هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي".

وأكدت "وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها".

كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مطار أبها.

وشددت الوزارة في بيان على أن أي "استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة، وأن المملكة تساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".

وشددت وزارة الخارجية في بيانها على أن "أمن السعودية وأمن الأردن واحد. وأكد تضامن الأردن الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم على حماية أمنهم واستقرارهم، وعبر عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

وعبرت جيبوتي‬ عن إدانتها واستنكارها بشدة للاعتداء الذي تعرض له مطار أبها وأعلنت تضامنها التام مع السعودية.

بدوره، دان الرئيس الفلسطيي محمود عباس، العمل الذي استهدف مطار أبها، واصفا إياه بـ"الإجرامي والخطير" ضد المملكة.

وأكد عباس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وقوف فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات، مطالباً الجميع بإدانة هذه الأعمال والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.