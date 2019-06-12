قال الدكتور تيم بيمه إن الهالات السوداء أكثر من مجرد مشكلة جمالية، وقد تشير إلى مشاكل صحية.
وأوضح طبيب العيون الألماني أن الهالات السوداء حول العين قد ترجع إلى أسباب بسيطة مثل قلة النوم، كما قد ترجع إلى أسباب أخطر مثل نقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والزنك، أو سوء إمداد الدم بالأوكسجين، أو أمراض الكبد، أو الكلى، أو الأيض.
وأضاف بيمه أن تورم العين قد يؤشر على مشاكل صحية خطيرة، فتورم الجفون السفلية يرجع إلى انخفاض ضغط الدم، أو ضعف القلب، أو أمراض الكلى. لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد سبب الهالات السوداء حول العين، وتورم العين.
كانت هذه تفاصيل خبر الهالات السوداء.. أكثر من مجرد مشكلة جمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.