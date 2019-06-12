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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وأشار راشد أن "العصيان المدني لم يفشل إنما يستخدم بذكاء عند الضرورة وقد نجح في أيامه الثلاثة، لافتا إلى أن قوي الحرية والتغيير قررت رفع العصيان مع العودة له إذا استدعت الظروف ذلك".
وتابع المسؤول السياسي في الحزب الشيوعي أنه من المهم التأكيد على أن يكون المجلس السيادي بإدارة مدنية والاعتراف بأن قوى الحرية والتغيير هي الممثل الغالب للشعب السوداني مع أهمية وجود تحقيق عادل من جهات محايدة في الأحداث الأخيرة تشاهد الفيديوهات وشهادات الشهود لتقديم المتهمين للعدالة.
وأعلنت المعارضة السودانية تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب الذي كانت قد دعت له في وقت سابق.
وحسب "رويترز" قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان اليوم الثلاثاء إنها ستعلق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وتسبب الإضراب في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة.
وقال المبعوث الإثيوبي إن الأطراف السودانية اتفقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي استنادا إلى تم الاتفاق عليه.
وأكد المبعوث أن المجلس العسكري السوداني وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في "الشيوعي السوداني": استخدمنا العصيان بذكاء ونعود له إذا استدعت الظروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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