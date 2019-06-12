إسرائيل تبعث برسائل من خلال صورة محمد صلاح

ووجه أدرعي في تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، رسالة لأهالي قطاع غزة عبر صورة لمحمد صلاح، وهو يصطاد السمك، بضرورة تعلمهم فوائد السمك والصيد منه.

وقال أدرعي:

صيد الأسماك في قطاع غزة هو أحد أهم المجالات الاقتصاديّة الّتي يعتمد عليها الصّيادون للرّزق. وأيّ سمك في العالم أطيب من سمك غزّة؟!

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

لكن للأسف وبسبب مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة اضطرت إسرائيل لتقليص مسافة الصيد ليضر الإرهاب المنطلق من غزة بسكان القطاع أولًا وأخيرًا. فلا تسمحوا لبعض القادة الإرهابيّين بحرمانكم ما رزقكم الله. محمد صلاح… علِّم قادة الإرهاب فوائد السّمك يا فخر العرب.

Advertisements

ويشار إلى أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي، قد نشر صورة على حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يصطاد السمك، أثناء قضاءه عطلته السنوية في مدينة الغردقة المصرية، على ساحل البحر الأحمر.

ومن جانبه، قال عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي:

يا سكان غزة! ما بتسمحوا للإرهابيين اللي بيطلقو البالونات الحارقة لحرق الحقول بإسرائيل بحرمانكم من مصدر رزقكم، لأنو حرق الحقول يعني تقليص مسافة الصيد.

وتابع المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي:

شوفوا محمد صلاح ما بدكم تكونوا زيو؟ ما بتستاهلو صيد نفس الأسماك الكبيرة؟ أكيد بس هذا مش ممكن لو استمر الإرهاب.