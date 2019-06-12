باحث سياسي: لبنان تواصل مع أمريكا والخليج قبل إعلان عدم المشاركة في مؤتمر المنامة

وتابع المقدم، في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، "وكذلك الموقف من قضية السلام مع إسرائيل بشكل عام، لذلك تعلم القيادات اللبنانية الحالية أن المشاركة في مؤتمر المنامة سيؤدي إلى خلاف داخلي حاد، وبالتالي عدم المشاركة أفضل خيار أمام لبنان الأن".

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وأضاف أن "عدم مشاركة لبنان في مؤتمر المنامة لن يؤثر سلبا على علاقاته الخارجية سواء دول الخليج أو حتى واشنطن، نظرا لإدراكهم جيدا طبيعة الوضع الداخلي اللبناني، وبالتالي هناك تفهم خليجي تحديدا لقرارات لبنان الخارجية، وكذلك يستبعد ذهاب الولايات المتحدة إلى صدام مع لبنان بشأن مؤتمر المنامة".

وأشار إلى توافر معلومات داخل الأوساط السياسية بإجراء لبنان اتصالات بدول الخليج والولايات المتحدة، قبل إعلانه عدم المشاركة في مؤتمر المنامة.