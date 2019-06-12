باحث سياسي: لبنان تواصل مع أمريكا والخليج قبل إعلان عدم المشاركة في مؤتمر المنامة

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وتابع المقدم، في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، "وكذلك الموقف من قضية السلام مع إسرائيل بشكل عام، لذلك تعلم القيادات اللبنانية الحالية أن المشاركة في مؤتمر المنامة سيؤدي إلى خلاف داخلي حاد، وبالتالي عدم المشاركة أفضل خيار أمام لبنان الأن".
© AFP 2019 / AHIKAM SERI
وأشار إلى توافر معلومات داخل الأوساط السياسية بإجراء لبنان اتصالات بدول الخليج والولايات المتحدة، قبل إعلانه عدم المشاركة في مؤتمر المنامة.
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