نتنياهو يؤكد عزم إسرائيل على منع بناء أي قواعد هجومية بجوارها

القدس، سبوتنيك. ونقلت قناة "آي. 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله "نُحبط قدرة العدو قبل أن يفعل شيئا، ونعمل على منع قواعد هجومية بجوارنا".

© Sputnik . Laur Hashem

جاء تصريح نتنياهو عقب ساعات من إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لقصف إسرائيلي على منطقة تل الحارة وتسقط عددا من الصواريخ".

وقالت الوكالة إن "القصف الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية، ولا توجد خسائر بشرية في تل الحارة. وأن الجيش الإسرائيلي بدأ بعد قصف الصواريخ بحرب إلكترونية ما أدى لتشويش الرادارات".

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سبق أن أفاد مصدر عسكري لـ "سبوتنيك"، فجر اليوم، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة تل الحارة وتسقط عددا من الصواريخ المعادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية ولا يوجد خسائر بشرية في تل الحارة. وكشفت الوكالة عن أن العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش. وكان مراسل "سبوتنيك" بالقنيطرة أفاد بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان.