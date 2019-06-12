وفاة و3 إصابات دهسا في عمان

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة توفي شخص وأصيب 4آخريناثر حادث تصادموقع ما بين 3 مركبات بمنطقة الدوار الثامن بالعاصمة عمان، وفق مصدر في الدفاع المدني. وقال المصدر: إنفرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تصادموقع ما بين (3 ) مركبات بمنطقة الدوار الثامن، نتج عن الحادث دهس 4أشخاص كانوا متواجدين بجانب الطريق إحداهم توفي على الفور وإصابة (3) آخرينبجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم. وأضاف المصدر، أن فرق الإسعاف بتقديم الإسعافاتالأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى المدينة الطبية ومستشفىفيلادلفيا وحالة المصابين العامة متوسطة.

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