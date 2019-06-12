دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع GeForce RTX هي المنصة الرسمية لإصدار يوبي سوفت القادم Watch Dogs ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت NVIDIA ويوبي سوفت اليوم أن NVIDIA GeForce RTX هي منصة الجرافكس الرسمية لإصدار يوبي سوفت القادم عام 2020، Watch Dogs : Legion.

Watch Dogs: ستستخدم Legion تقنية تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي وتقنيات الألعاب من NVIDIA المتقدمة الأخرى لإنشاء صور و جرافكس مذهلة في العالم المفتوح المليء بالمغامرات المثيرة في النسخة الثالثة المنتظرة من امتياز Watch Dogs.

“يوبي سوفت تذهب إلى أطوال مضنية لإعادة إنشاء المدن المميزة في ألعابهم، وسوف تضيف تقنية تتبع الأشعة عمق غير مسبوق للمظهر والإحساس لمدينة لندن في Watch Dog “.

وقال Matt Wuebbling، رئيس قسم التسويق في GeForce في NVIDIA ” تاريخ NVIDIA في التعاون مع Watch Dogs يعود إلى بداية الأمتياز، ونحن مستعدون لأعجاب لاعبين الكمبيوتر مرة أخرى مع تتبع الأشعة في أخر دفعة. ”

Advertisements

تتبع الأشعة هي تقنية الرسومات المتقدمة المستخدمة لإعطاء الأفلام تأثيرات بصرية فائقة الواقعية. تحتوي كروت الشاشه NVIDIA GeForce RTX على انوية معالجات متخصصة مصممة خصيصًا لتسريع عملية تتبع الأشعة حتى يمكن عرض التأثيرات المرئية في الألعاب في الوقت الفعلي.

“ تظهر لندن المستقبلية في Watch Dogs: Legion بصورة حيوية و واقعية لا يمكن تحقيقها إلا مع تقنية تتبع الأشعة “ وقال كريس في وقت مبكر، نائب رئيس الشراكات والإيرادات في يوبي سوفت. ” تقود GeForce RTX الألعاب إلى المستقبل وهي منصة مثالية للتركيز عليها في لعبة Watch Dogs: Legion . ”

تقدم لعبة Watch Dogs: Legion ابتكارًا لم يسبق له مثيل يسمح لك بتجنيد واللعب كأي شخص تراه في مدينة لندن الشهيرة. كل شخصية في العالم المفتوح قابلة للعب ، وكل شخص لديه خلفية وشخصية ومهارات من شأنها أن تساعدك على تخصيص فريقك الفريد. اصنع شخصياتك على الإنترنت وانضم إلى الأصدقاء لاستعادة لندن في مهام تعاونية لأربعة لاعبين وتحديات نهاية اللعبة وأحداث يومية. مرحبا بكم في المقاومة.

مزيد من التفاصيل متاحة على www.nvidia.com .

هذا الموضوع GeForce RTX هي المنصة الرسمية لإصدار يوبي سوفت القادم Watch Dogs ظهر على التقنية بلا حدود.