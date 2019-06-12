7 تغييرات في إعدادات "آيفون" تساهم في حماية بيانات مستخدميه

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف آيفون هاتف آيفون

كتب - عاصم الأنصاري:

يملك هاتف "آيفون" كل شيء عن مستخدميه، ابتداءً من جهات الاتصال، والموقعك الجغرافي على مدار اليوم، والصور، والرسائل الشخصية، وبيانات العمل، وحتى الحساب المصرفي، ويمكن لأي تطبيق يقوم بجمع البيانات، أن يصل لكل هذا عن طريق الهاتف، لذلك يجب على مستخدمي "آيفون" تأمين بياناتهم طوال الوقت.

صحيفة "نيويورك تايمز" عرضت 7 خطوات لتأمين وحماية بيانات مستخدمي "آيفون"، جاءت كالآتي:

1- إعدادات الموقع:

تُعتبر التطبيقات التي تطلب وصولًا غير مقيد لبيانات موقعك بمثابة كارثة تهدد خصوصيتك، ويمكنك عن طريق عدم تفعيل خاصية الموقع في قسم الإعدادات، تقييد وصول التطبيقات لبيانات الموقع على هواتف آيفون.

وفي حالة وجود تطبيق يعتمد على الموقع مثل: خرائط جوجل، يمكنك تفعيل خيار "أثناء استخدام التطبيق"، وهذا يعني أن التطبيق لن يعرف موقعك بالضبط حينما لا تستخدمه.

2- الكاميرا:

العديد من التطبيقات عند تثبيتها على هاتف آيفون تطلب إمكانية الوصول إلى الكاميرا، ومن أجل الحفاظ على خصوصيتك لا تمنح أي تطبيق إذن وصول بدون قراءة جيدة للأذونات.

ومن قسم الإعدادات، ثم قسم الخصوصية، ثم الكاميرا، يمكنك تحديد التطبيقات التي تستخدم الكاميرا، وإغلاق الخاصية أمام التطبيقات التي لا تريد أن تستخدم فيها الكاميرا.

3- الميكروفون:

تطلب بعض التطبيقات على هاتفك حق الوصول إلى الميكروفون، لكن إذا لم يكن لأحد التطبيقات سبب واضح للحاجة إلى الوصول إلى الميكروفون، فلا تمنحها حق الوصول من أجل الحفاظ على خصوصيتك.

لإيقاف وصول التطبيقات المُثبتة على هاتف آيفون الخاص بك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات.

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• اضغط على قسم الخصوصية.

• اضغط على خيار الميكروفون، ستظهر لك قائمة التطبيقات التي منحتها حق الوصول للميكرفون، ويمكنك الضغط على زر التبديل المجاور لأي تطبيق لإيقاف ذلك.

4- تتبع الإعلانات:

تتميز هواتف آيفون أنها تدعم وجود خيار للحد من تتبع الإعلانات التي تستهدف المستخدمين بحسب اهتماماتهم، وموقعهم الجغرافي، ولكن هذا الخيار يتطلب منك تفعيل خاصية "تقليل تتبع الإعلانات" من الإعدادات.

5- Live Photos أو الصور المباشرة:

خاصية الصور المباشرة قيد التشغيل بشكل افتراضي على هواتف آيفون، ولحماية خصوصيتك من التقاط أي شيء لا تريده، يمكنك تفعيل التقاط صور ثابتة بدلاً من ذلك.

ويمكنك حفظ إعدادات الكاميرا حتى تظل خاصية الصور المباشرة قيد الإيقاف دائمًا لحين تفعيله.

6- قراءة الرسائل على شاشة القفل:

عندما تتلقى رسالة وهاتف آيفون الخاص بك مغلق برمز مرور، سيعرض هاتفك عادةً معاينة لتلك الرسالة على شاشة القفل، ويصبح من السهل لأي شخص في المكان الإطلاع على الرسائل التي تصل إليك.

ويجب عليك إيقاف خاصية معاينة الرسائل من داخل إعدادات الهاتف لحماية خصوصيتك، عن طريق الانتقال إلى الإعدادات، ثم اضغط على الإشعارات، وبالتمرير إلى الأسفل حتى تصل إلى الرسائل، ستجد خيار "إظهار المعاينات"، اضغط على "Never".

7- البريد الصوتي:

يلجأ بعض المستخدمين إلى خاصية البريد الصوتي، لاستقبال الرسائل في حال عدم قدرتهم على الرد على المكالمات.

وللمزيد من الحماية يُفضل تعيين كلمة مرور قوية للبريد الصوتي مكونة من 9 أرقام، عن طريق الانتقال إلى الإعدادات، ثم اضغط على الهاتف، واضغط على خيار "تغيير كلمة مرور البريد الصوتي"، ستظهر لك شاشة تتيح لك اختيار كود مكون من 9 أرقام، أدخل رمز المرور، ثم أعد إدخاله مرة ثانية، ثم اضغط على "تم".