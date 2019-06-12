شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين الهجوم الإرهابى على مطار أبها بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات الحوثى وأدى الى إصابة 26 شخصا .
وشددت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا - على أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة، وأن المملكة الأردنية تساند الأشقاء فى السعودية فى كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وشددت وزارة الخارجية فى بيانها، على أن أمن السعودية وأمن الأردن واحد.
وأكد البيان تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية، وثقتها بقدرتهم على حماية أمنهم واستقرارهم، معبرا عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل .
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