شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى السابق أحمد أويحيى يمثل أمام المحكمة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تلفزيون النهار إن رئيس الوزراء الجزائرى السابق أحمد أويحيى مثل أمام المحكمة العليا اليوم الأربعاء فى إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع. وأويحيى أحدث شخصية جزائرية تخضع للتحقيق باتهامات الفساد منذ بدء مظاهرات حاشدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة شخصيات يصفها المحتجون بالفاسدة.

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