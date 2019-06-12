مسؤولة أوروبية تعلن بدء جولة خارجية تشمل دولا بالخليج وإيران

بروكسل/ الخليج 365-

تقوم مسؤولة أوروبية، الأربعاء، بجولة خارجية تشمل 3 دول بالخليج وإيران، لبحث توترات المنطقة.

ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، تعتزم ھیلغا شمید الأمین العام لخدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد، القيام اليوم بجولة خارجية تبدأ بالإمارات ثم عمان وقطر وإيران على خلفية توترات المنطقة.

وأوضح البيان، أن الزيارة ستكون فرصة لنزع فتيل التوترات الإقليمية وإيجاد سبل لتهدئة التصعيد وتشجيع الحوار.

وأشار إلى أن شمید ستبحث في الجولة الخلیجیة العلاقات الثنائیة والقضایا الإقلیمیة الأخرى محل الاھتمام المشترك.

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وتناقش المسؤولة الأوروبية خلال الزيارة "الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران".وتأتي الزيارة المرتقبة وسط توتر بين إيران والولايات المتحدة لاسيما بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

وتتهم ايران الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية عليها، وحذر وزير الخارجية الايراني جواد ظريف من أن هذه الحرب سيكون لها تداعيات على المنطقة والعالم بأسره.وخفضت إيران، في مايو/ أيار الماضي، التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، بالتزامن مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الموقع عام 2015.

ويفرض ذلك الاتفاق قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية عن طهران.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، على أمل إجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.