بغداد: العراق لن يشارك في مؤتمر البحرين

بغداد / نازا محمد / الخليج 365

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن عدم مشاركتها الورشة الاقتصادية المسماة "صفقة القرن" المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، والتي دعت الإدارة الأميركية إلى تنظيمها في البحرين.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح للأناضول، "لسنا معنيين بهذا المؤتمر ولن نشارك فيه".

وأضاف، "العراق يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

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ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر الورشة.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.