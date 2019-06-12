تسجيل مصور يظهر حرق "ي ب ك" الإرهابي أرضًا زراعية شرقي سوريا

دير الزور/ الخليج 365

نشر ناشطون على الإنترنت مقطع فيديو يظهر قيام عناصر تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي، بحرق أرض زراعية في مناطق سيطرته شرقي سوريا.

وحسب الفيديو الذي بثته صفحة "الرقة تقتل بصمت" المعارضة، تظهر سيارة ترفع راية المنظمة الإرهابية، تدخل أرض زراعية في محيط مدينة تل أبيض.

ويظهر في الفيديو الذي تم التقاطه بشكل سري من جهاز هاتف محمول، نزول عنصرين من المنظمة، وتفقدهم المكان قبل أن يشعلوا النار فيه باتجاه الرياح حتى يضمنوا انتشار الحريق.

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وبعد إضرام الحريق غادر عناصر المنظمة الحقل مع سياراتهم.

وخلال الأسبوعين الماضيين اندلعت حرائق في عشرات آلاف الدونمات في مناطق سيطرة المنظمة وسط اتهامات من قبل ناشطين ومزراعين للمنظمة بافتعال الحرائق بغية إفقارهم وفقدان مصدر دخلهم الأساسي، وبالتالي إجبار أبناء المنطقة للانضمام لصفوفها.

يذكر أن معظم المزارعين اضطروا لحراسة أراضيهم على مدار الساعة خشية وصول الحرائق إليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.