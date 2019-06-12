القاهرة / الخليج 365
لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون، الأربعاء، في حادث سير جنوبي العاصمة المصرية، وفق إعلام محلي.
ونقل موقع صحيفة "أخبار اليوم"، المملوكة للدولة عن مصدر أمني بإدارة مرور العاصمة، أن الحادث وقع على طريق الأوتوستراد جنوبي القاهرة بين حافلة صغيرة وسيارة.
وقال المصدر ذاته إن الحادث تسبب في مصرع 12 شخصا، وإصابة 11 آخرين.
ولم يصدر بيان من وزارة الصحة بشأن تفاصيل الحادث حتى الساعة 12:00 ت.غ.
وفي 22 أغسطس / آب 2017، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2015، بلغ 25 ألفا و500 حالة، منها 6203 حالات وفاة، و19 ألفا و297 إصابة.
ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربيا، و109 عالميا من أصل 180 دولة، من حيث معدلات وفيات الحوادث البالغة 12.8 متوفى/ 100 ألف نسمة.
وتتكرر حوادث الطرقات في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرقات، وتهالك السيارات، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 12 شخصا في حادث سير جنوبي القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.